مصادرة 300 شيشة بشواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي جميع شواطئ الإسكندرية، وعددها 66 شاطئا من أبوقير شرقًا حتى سيدي كرير غربًا، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.

جمال رشاد: 4 حملات مفاجئة مكبرة

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شن 4 حملات مفاجئة مكبرة على طول الكورنيش خلال أول وثان أيام العيد، إضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة علي مدار اليوم.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 300 شيشة ورصد مخالفات في عدد من شواطيء، تمهيدا لتوقيع غرامات مالية عليهم.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

وأضاف أن نسب الأشغال في أولى أيام العيد شهدت انخفاضًا ملحوظَا، حيث وصلت إلى 50٪، بينما شهد اليوم الثاني نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية

وصدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات مالية جديدة على 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الإحترازية ووجود عدد من شكاوي المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها.

وقال المحافظ «لن نتغافل عن أي تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات»، مشدداً على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.