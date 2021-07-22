كبير الأطباء الشرعيين يكشف أسباب وفاة سائق أوبر وصديقته وقت العلاقة

قال الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، إن وفاة سائق أوبر وصديقته داخل سيارته، وقت ممارسة العلاقة الحميمية، سوف تحسمها النتائج النهائية للطب الشرعي بعد تشريح جثمانيهما، مشيرا إلى أن التشريح يخضع لفحوصات وتحاليل فنية كثيرة، من دماء وغيرها من التحاليل المتعلقة بالكلى والكبد والرئة، وأن تصور الواقعة بحسب المعطيات الوراردة في محضر الشرطة، التي تناقلتها وسائل الإعلام، يفيد بأن الوفاة أقرب للموت بالاختناق وقت ممارسة العلاقة الحميمية.

الوفاة سببها الاختناق بسبب نقص الأكسجين

وأوضح السباعي، في تصريحات لـ«الوطن» أن سائق أوبر وصديقته، ربما يكونا ماتا بسبب الاختناق، وهذا الاحتمال هو الأقرب، ويكون الاختناق هنا بسبب خلو المكان من الأكسجين، بسبب وجود أدخنة لمواد مخدرة، وهذا يؤدي لحدوث قصور كبير في الرئة وينتج عنه الوفاة، وربما تكون الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب المخدرات، لكن الأسباب الحقيقية سوف تحسمها نتائج التشريح الرسمية لجثماني سائق أوبر وصديقته، اللذين عثرا عليهما جثتين هامدتين على كنبة السيارة الخلفية داخل جراج في منطقة الطوابق بفصيل.

الوفاة ليست ناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون

وتابع السباعي، في حديثه عن شرح أسباب وفاة سائق أوبر وصديقته داخل السيارة، أنه من المستبعد وفاتهما بثاني أكسيد الكربون، لأن تلك الغازات تكون ناتجة عن عمليات حقن أو تسريب لها، وهذا لم يحدث في واقعة سائق أوبر وصديقته، بحسب ما ذكرته جهات التحقيق التي انتقلت للمعاينة، وأن مهمة الطب الشرعي تكون في البحث عن الدليل الفني الخاص بسبب الوفاة، وسوف يتضح ذلك من خلال الفحوصات الفنية ونتائج التحاليل وتصور الطب الشرعي للواقعة، من خلال ما هو مثبت في معاينة النيابة العامة.