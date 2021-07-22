أدلة بمسرح حادث سائق أوبر وصديقته: علاقة وجثامين عارية وتعارف بالمشرحة

داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة زينهم، جرت إجراءات عرض جثماني سائق أوبر وصديقته، على أسرتيهما، وتم التعرف عليهما خلال إجراءات العرض، وأعلنت كل أسرة التعرف على ذويها في محضر رسمي داخل مشرحة زينهم، وتم إخطار النيابة العامة بنتائجه، فقررت تسليم الجثامين لأسرتيهما، عقب انتهاء أعمال التشريح من قبل الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة رسميًا، ورجحت معاينة مسرح الحادث أن الوفاة حدثت بسبب الاختناق وقت ممارستهما العلاقة الحميمية على المقعد الخلفي للسيارة.

مسرح الحادث

مصادر أمنية وقضائية، شرحت تفاصيل معاينة حادث العثور على جثماني سائق أوبر وصديقته داخل السيارة، في محل أسفل عقار بالطوابق بشارع فيصل، كان الشاب يستخدمه كجراج لركن سيارته، وكشفت المعاينة العثور على جثماني الشاب وصديقته، وعليهما آثار التعفن الرمي، ما يوضح أن الوفاة مر عليها أكثر من 48 ساعة، وأن معاينة مسرح الحادث تكون قاصرة فقط على جهات التحقيق، وهي المباحث والنيابة العامة، خشية العبث في الأدلة التي توضح أسباب الوفاة.

إجراءات المعاينة

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق تحافظ على مسرح الجريمة أو الحادث، حسب كل واقعة وظروفها، سواء كانت قتلًا أم وفاة طبيعية، من العبث، لحين انتهاء أعمال المعاينة الميدانية من الجهات الرسمية المختصة، وفي حادث سائق أوبر وصديقته، جرى التحفظ على مكان الحادث، حتى انتهت الجهات الأمنية والقضائية من المعاينة، والطب الشرعي أيضًا، وبعد الكشف عن هوية الشاب وصديقته، حضرت أسرتاهما إلى مشرحة زينهم وتعرفتا على الجثمانين، خلال عرض ومعاينة لهما داخل ثلاجة حفظ الموتي.

علاقة عاطفية

وتابعت المصادر، بأنه بعد أن تأكدت أسرتا سائق أوبر وصديقته من جثمانيهما، قاما بالتوقيع على محضر التعارف على الجثامين في مصلحة الطب الشرعي، وأخطرت النيابة العامة بذلك، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها عن أسباب الوفاة، وبينت التحريات الأولية، أن الشاب والفتاة كانا على علاقة عاطفية، منذ عدة سنوات، وأن الشاب تقدم لخطبة الفتاة، لكن أسرتها رفضته، وظلت علاقتهما قائمة حتى عُثر عليهما متوفيين داخل سيارة الشاب، بعد أن تقدمت كل أسرة ببلاغ بالاختفاء، منفصل، في قسم شرطة الهرم.