إحباط مخطط تشكيل عصابي دولي لتهريب مخدر «الآيس».. تقدر قيمته بـ16 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الآيس بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، في أثناء وصوله ميناء القاهرة الجوي قادمًا من إحدى الدول.

ونجحت في واقعة ضبط «أحد العناصر الإجرامية، يحمل جنسية إحدى الدول»، يقوم بجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصوله لميناء القاهرة الجوي قادمًا من إحدى الدول، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط «كمية من مخدر الآيس وزنت 6.400 كيلو جرام، عدد 2 هاتف محمول»، وبتطوير مناقشة المتهم وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابي «يحمل جنسية إحدى الدول، ومتواجد بتلك الدولة»، وأمكن تحديد أحد عناصر التشكيل «يحمل ذات الجنسية، مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة»، المكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بقصد ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاعي «الأمن الوطني، الأمن العام»، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته «مبالغ مالية محلية وأجنبية، هاتف محمول».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «16.000.000 – ستة عشر مليون جنيه تقريبًا»، وما أثمرت عنه تلك الجهود كان له الأثر البالغ في وأد محاولة إغراق سوق الإتجار غير المشروع بمخدر «الآيس» في مهدها، وحجب كميات كبيرة منه، ويعد تتويجًا لجهود وزارة الداخلية في مجال المكافحة، ودعمًا للجهود المبذولة في شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافي آثارها الضارة عن المجتمع المصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.