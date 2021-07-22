محمد ثروت يرزق بطفلته الأولى «دهب»

رزق الفنان محمد ثروت، قبل قليل، بطفلته الأولى التي أطلق عليها اسم «دهب»، حيث وصعت زوجته «منى» مولودتها في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى.

زوجة محمد ثروت تضع مولودها في أحد مستشفيات القاهرة

ونشر «ثروت» صورة له عبر فيسبوك أمام غرفة المستشفى، وعلق عليها قائلاً: «الله اكبر.. الله اكبر.. الله اكبر ولله الحمد.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله رب العالمين.. رزقت اليوم بفضل الله ونعمته، بنوتة.. وصلت أميرة عائلة ثروت دهب».

وأضاف: «ربنا يحفظها ويحميها.. بحبك يا منى عمري.. شكراً انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إني عندي بنوته زي القمر زي أمها.. ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب.. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر.. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي.. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين».

ومن ضمن آخر أعمال «ثروت»، مشاركته في بطولة المسلسل الرمضاني «بين السما والأرض»، المذاع حالياً، إلى جانب كل من الفنانين هاني سلامة، ومحمود الليثي، ومحمد لطفي، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين.

وحول دوره في مسلسل «بين السما والأرض»، أشار «ثروت» إلى أنه يجسد دوراً جديداً عليه، لافتاً إلى أنه يقدم شخصية تراجيدية مُركبة، موضحاً أنه تم ترشيحه لتلك الشخصية من قبل مخرج العمل، ماندو العدل، كما كشف عن أنه أصيب بـ«خضة»، حين تم ترشيحه لهذا المسلسل، لأنه يعلم جيداً أنه سيتم مقارنته بما قدم في فيلم «بين السما والأرض»، الذي يعد واحداً من أحسن مائة فيلم على مستوى السينما المصرية.