محمد الشرنوبي يرد على سارة الطباخ ويوضح حقيقة إلغاء حفله بالساحل

رد الفنان محمد الشرنوبي، على الخبر الذي أعلنته منتجة أعماله سارة الطباخ، بشأن إلغاء تصريح حفله، الذي كان من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بنشر تصريح من نقابة المهن الموسيقية بإقامته، نافيا إلغائه.

محمد الشرنوبي: حفلة الساحل كانت قانونية والنقابة كانت مصرحة

ونشر محمد الشرنوبي، تصريحا من النقابة بإقامة الحفل، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «فيه حاجات غريبة جدا بتحصل من إمبارح، وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدا بتنزل».

وتابع: «حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت».

وأضاف: «فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كدة، مفيش مشاكل خالص».

وكانت المنتجة سارة الطباخ، قد زعمت إلغاء الحفل من نقابة المهن الموسيقية، مقدمة الشكر للفنان هاني شاكر، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون، وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21-7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يصرح لها من الأساس، طبقا لقرار النقابة الصادر في 30-3 بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقدات، وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد ساري حتي الآن، والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31-1-2021».

وأضافت: «كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مافيش حد فوق القانون.. إحنا دولة قانون».