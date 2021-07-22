أسرة الفنانة نادية العراقية تقضي ثالث أيام العيد أمام قبرها (صور)

حرصت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية، على زيارة قبرها في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث أمضى أبناؤها (أدهم ومي ونيللي) ووالدهم أحمد حمودة، بضع ساعات أمام قبرها منهمرين في البكاء الشديد.

وبكلمات مؤثرة، كتب زوجها عبر «فيس بوك» عقب زيارته لها، يقول: «مرت أيامنا وكانها لم تمر؛ فبعضها عالق في الذاكرة، وبعضها علق فينا، وبعضها علقنا فيه، ورغم ذلك اقتطع من عمرنا، نحن كاذبون ندّعي الصلابة وقلوبنا هشّة، ندّعي أننا تجاوزنا أحزاننا ونسينا جراحنا، ولا نكاد نمر في طريق مررناه سابقا، أو نشتم رائحة تفوح من ماضٍ بعيد، حتى نفقد اتزاننا من جديد».

وأضاف: «لا شيء مضى في حياتنا إلا وترك أثرا عميقا، نحن اعتدنا على أحزاننا، اعتدنا على خيباتنا، اعتدنا على مفاجآت الحياة التي تنتظرنا، لقد جمعنا كل تلك الأحداث وركنّاها في زواية بذاكرتنا».

واختتم منشوره قائلا: «حين نختلي بأنفسنا نبكيها وكأنها تحدث الآن، ويبقى عزاؤنا الوحيد هو انتظارنا لغدٍ يحمل ذاكرهً خاليةً من أي وجع».

وفاة نادية العراقية بفيروس كورونا

ورحلت الفنانة نادية العراقية، عن عالمنا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ عانت من نقص الأكسجين، وحُجزت في الرعاية لمدة أسبوعين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.

أشهر إيفيه: «مين اللي أكل الجبنة»

ومن أشهر الأدوار التي قدمتها الفنانة نادية العراقية، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير دور «سندس»، في مسلسل «عايزة أتجوز» مع الفنانة هند صبري، وسوسن بدر، حيث اشتهرت بمقولة «المرسي جوزي»، كما اشتهرت بمقولة «مين اللي أكل الجبنة» في فيلم «أبو علي» لكريم عبد العزيز ومنى ذكي.