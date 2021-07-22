تفاصيل قرض موظفي القطاع الخاص من البنك الأهلي المصري

يحرص البنك الأهلي المصري، على تلبية كافة احتياجات عملائه المصرفية والمالية، لجذب ثقتهم ومن بين تلك الخدمات قرض موظفي القطاع الخاص، والذي يضمن لهم العديد من المزايا، فضلا عن تقديم تيسيرات تحقق لهم الحصول على القرض بشك بسيط وسلسل.

وترصد «الوطن»، تفاصيل قرض موظفي القطاع الخاص، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية المالية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل قرض موظفي القطاع الخاص

- الفائدة من 14% وتصل إلى 14.5% متناقصة سنويًا.

- قيمة القرض مليون جنيه كحد أقصى، يرتفع إلى 2 مليون جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- المدة تصل إلى 10 سنوات بضمان تحويل راتب.

مزايا قرض موظفي القطاع الخاص

1- يتم فتح حساب جار مجانًا.

2- القرض دون مصاريف استعلام ائتماني.

3- إمكانية الحصول على القرض دون ضامن.

4- إمكانية سداد قروض بنوك أخرى.

شروط الحصول على قرض موظفي القطاع الخاص

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه.

- حد أدنى لمدة الخدمة 3 أشهر للعمالة الدائمة، وألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن مدة سداد التمويل.

مصاريف ورسوم قرض الموظفين بالقطاع الخاص

- في حال تأخير سداد القسط تدفع غرامة: 20 جنيهًا شهريًا + 2 % من المبلغ المستحق ولم يدفع.

- عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حـال السداد النقـدي، 10% حـال السداد بأي وسيـلة دفـع أخـرى.

- المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الموظفين بالقطاع الخاص

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى انتهاء من السداد.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.