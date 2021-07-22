حفلة عمرو دياب الساحل الشمالي.. يشدو بـ «أحلى ونص» لأول مرة

حفلة عمرو دياب الساحل الشمالي، كان أولى حفلات الهضبة في صيف 2021، وهو الحفل المقام تحت إدارة إحدى شركات الاتصالات الكبرى.

حفلة عمرو دياب الساحل الشمالي.. الأول للهضبة فى صيف 2021

حفلة عمرو دياب الساحل الشمالي، حضره عدد كبير من نجوم الفن المصري، منهم فيفي عبده وآسر ياسين وغادة عادل ومحمد لطفي وعمرو عرفة.

وحضر عدد جماهيري كبير من رواد المنطقة، وقدم الهضبة خلال الحفل عددًا من أهم وأشهر أغنياته، منها «دا لو اتساب، بحبه، الجو جميل، يا أجمل عيون، قمرين، ويا أنا يا لأ».

وقدم «الهضبة» لأول مرة أغنيته الجديدة «أحلى ونص»، والتي أطلقها قبل الحفل بيومين، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

ما بمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حتة صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

ما بمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأيي أنت الأحلى ونص

جدير بالذكر أن عمرو دياب، طرح خلال الأيام الماضية، ثلاث أغنيات جديدة، من بينها «الدنيا بترقص، واتقل».