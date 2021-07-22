إيرادات فيلم العارف تتصدر قائمة الأفلام المصرية في عيد الأضحى

ما زالت إيرادات فيلم العارف للفنان أحمد عز، تتصدر الأفلام المصرية، خلال الأيام الماضية، بعد أن نجح العمل في تحقيق 4,825,751 خلال الساعات الماضية بدور العرض المصرية.

إيرادات فيلم العارف لأحمد عز تحقق نصف إيرادات الأفلام المصرية يوم الأربعاء

وتفوقت إيرادات فيلم العارف على إيرادات 5 أفلام أخرى، وهي «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«مش أنا»، و«أحمد نوتردام»، و«ماما حامل»، و«ديدو».

وحققت إيرادات فيلم العارف بمفردها نصف إيرادات الأفلام الست مجتمعة مع بعضها البعض، حيث حقق «العارف» 4 ملايين و800 ألف، في حين حققت الأفلام كافة 8 ملايين و800 ألف جنيه مصري.

إيرادات فيلم العارف تتصدر قمة إيرادات الأسبوع المنقضي

وفي المجمل ومنذ عرضه، جاء فيلم العارف في المركز الخامس، وحقق إيرادات بلغت 12 مليونا و388 ألف جنيه في الأسبوع الأول له في السينمات، ليتصدر إيرادات الأسبوع الأول، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كارمن بصيبص وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

ونظم فيلم «العارف» حفلًا للعرض الخاص مساء الثلاثاء، حضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث فيلم «العارف» حول الحرب الجديدة، من خلال التكنولوجيا، وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس، الذي يجسد دوره أحمد عز، الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة، في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق، ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه، وعلى رأسهم راضي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن الفنان أحمد عز، يستعد حاليا لطرح عدد من الأفلام له خلال الفترة المقبلة، منها «كيرة والجن» و«الجريمة» الذي يجمعه بالفنانة منة شلبي.