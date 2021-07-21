أحمد عز يتفوق على كريم عبد العزيز وتامر حسني في إيرادات أول أيام العيد

تصدّر فيلم العارف، للفنان أحمد عز، إيرادات شباك التذاكر، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المُبارك، متفوقًا على الأفلام المنافسة الأخرى وبفارقٍ كبير.

وحقق فيلم العارف لـ أحمد عز، 3.2 مليون جنيه، أمس الثلاثاء، بينما جاء في المركز الثاني فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للفنان كريم عبدالعزيز، والذي حصد 1.4 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم العارف

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وبدأ عرضه في السينما يوم الأربعاء الماضي، وسبقه تنظيم حفلًا للعرض الخاص مساء الثلاثاء، حضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث فيلم «العارف» حول الحرب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس ويجسد دوره أحمد عز الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه وعلى رأسهم راضي والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

فيلم مش أنا لـ تامر حسني في المركز الثالث

أما فيلم مش أنا للفنان تامر حسني، جاء في المرتبة الثالثة في قائمة إيرادات الأفلام في أول أيام العيد، حيث حقق 1.2 مليون جنيه فقط، أمس الثلاثاء.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.