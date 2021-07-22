فتح باب الحجز لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بالقاهرة

أعلن مسرح «كايرو شو» المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني، عن فتح باب الحجز لعروض المسرحية في القاهرة، التي من المقرر أن تنطلق يوم 26 أغسطس المقبل. وأوضح مصدر مسؤول بـ«كايرو شو» أنه خلال أيام سيتم فتح باب الحجز لعروض الإسكندرية المقرر انطلاقها منتصف أغسطس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني، ونخبة من النجوم، الذين يقفون على المسرح لأول مرة، ومنهم إياد نصار، ونجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقه.

والإشراف الفني للمسرحية، محمد هاني، وموسيقى توزيع لمصطفى الحلواني، ومنتج فني خالد حسن، وإشراف على الإنتاج أشرف عبد المعبود، وأشعار البداية والنهاية حسن المهدي، واستعراضات رشا مجدي، وممصم ملابس نيفن رأفت.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء «ألف ليلة وليلة»

وتدور مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» في أجواء حلقات «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

ويعد العمل هو الثانِ ليحيي الفخراني مع «كايرو شو» حيث قدم معهم من قبل مسرحية «الملك لير»، التي شارك في بطولتها الراحل فاروق الفيشاوي.