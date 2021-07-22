موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين.. شروط حجز العودة إلى مصر

يبحث الكثير من راغبي السفر عن موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين، خصوصًا إلى مصر، فإذا كنت قادمًا من المملكة إلى أحد المطارات المصرية، تطلب شركات الطيران السعودية اتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار كورونا، بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات المصرية للحفاظ على الصحة عند السفر مع طيران السعودية.

ويجب على جميع المسافرين إلى مصر من المملكة العربية السعودية، تحقيق أحد الشروط والمتطلبات التالية:

- يُسمح للمسافرين الذين يحملون شهادة لقاح كورونا بالسفر إلى مصر دون الحاجة إلى حمل شهادة PCR، إذا أثبتت شهادة اللقاح أن 14 يومًا مضت على أخذ الجرعة الثانية من أحد اللقاحات: «فايزر Pfizer، أسترازينيكا AstraZeneca، موديرنا Moderna، سينوفارم Sinopharm، ساينوفاك Sinovac، سبوتنيك Sputnik»، أو مرور 14 يومًا من أخذ جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون».

موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين

ويستثنى الأطفال دون سن 6 سنوات من شهادة اللقاح، وضرورة الحصول على شهادة اختبار PCR، وفقًا للشروط الخاصة التي حددتها السلطات المصرية، وهي:

- أن يكون مسجل بها وقت وتاريخ سحب العينة وهو بداية الوقت الذي سيتم احتساب الـ72 ساعة من خلاله.

- وجود نسخة ورقية صادرة باللغة العربية أو الإنجليزية.

- أن تكون صادرة من مختبر رسمي معتمد في المملكة.

- أن تحتوي على ختم المختبر المعتمد أو بدلًا عن ذلك تحتوي على الرمز السريع «QR» الخاص بالمختبر، ومذكور بها نوع عينة المسحة المأخوذة، ونوع التحليل وهو «RT-PCR».

ولا يُسمح للمسافرين الذين يغادرون مصر بشهادة «PCR» صالحة وصادرة بمصر باستخدام نفس شهادة PCR عند العودة إليها، حتى وأن كانت شهادة «PCR» لا تزال سارية الصلاحية، خلال 72 ساعة، حيث إن شهادة PCR صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، ويجب أن يكون لدى الضيف شهادة PCR أخرى للدخول.