وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. منها مهندس مبيعات بيتومين طرق وكباري

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتقديم الوظائف الشاغرة في جميع المؤسسات والشركات، مجموعة من المهن المتاح التقديم إليها حاليًا، شريطة توافر عدد من الشروط في طالب الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، الوظائف المتاحة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: ديار للاستثمارات العقارية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصممة جرافيك

اسم الشركة: الشركة المصرية الكندية ساجني.

مقر العمل: الإبراهيمية - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة واحدة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مترجم/مترجمة لغة إنجليزية

اسم الشركة: يونايتد سيرفيس جروب.

مقر العمل: بني سويف.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: من سنة إلى ‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: برايم للمنتجات الورقية.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: شركة أشرف الهندسية.

مقر العمل: الجيزة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مسؤول خدمة عملاء شباب

اسم الشركة: أحمد عتريس لتجارة حديد التسليح.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسي.

وظيفة مصمم / مصممة جرافيك

اسم الشركة: الفارس.

جروب مقر: العمل الهرم - الجيزة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000- 5000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 1000 - 3000 جنيه.

وظيفة مهندس إنتاج

اسم الشركة: اينوفيت لإدارة الأصول.

مقر العمل: الزقازيق - الشرقية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 23- 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة، هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة ترزي تنجيد

اسم الشركة: Multi M Group.

مقر العمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - شبرا الخيمة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنتان على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مبيعات بيتومين طرق وكباري

اسم الشركة: بلوك.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 6 - 9 سنوات.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة - الهندسة المعمارية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة ضابط أمن

اسم الشركة: كير سرفيس.

مقر العمل: الساحل الشمالي - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 25.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.