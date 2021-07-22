عاجل.. عملية جراحية جديدة لياسمين عبد العزيز خلال ساعات

كشفت مصادر طبية بالمستشفي التي تعالج فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز اخر تطورات حالتها الصحية، وقالت المصادر في تصريحات خاصة للوطن أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ستقوم بإجراء عملية جراحية خلال ساعات.

التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وكان الدكتور الأستاذ الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب جامعة عين شمس، قال إن التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحًا أنه سبق لها الولادة بعمليتين قيصرية إحداهما بالقاهرة منذ ثمانية عشر عام والأخيرة بسويسرا منذ عشر سنوات، كما سبق أن أجرى لها منذ فترة عمليتان جراحيتان لإزالة كيس تجمع دموي إحداهما جرت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل جراحي آخر بإحدى الدول الغربية نتج عنه مضاعفات بالجرح.

وشكك «عمران» فيما نشر من معلومات على لسان بعض الإعلاميين عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: «تساءلت ونقبت عن المصادر التي استقى منها هولاء الإعلاميون تلك العلومات المغلوطة، فتأكدت أن هناك أطباء من الشخصيات المدمنة للظهور إعلاميا ولهم متابعون بالآلف ورغم أنهم فى تخصصات بعيدة تمامًا عن أمراض النساء والتوليد بل والتخصصات الجراحية عمومًا، إلا أنهم للأسف أدلوا بدلوهم بغباء مفرط استقى منه الإعلاميون معلوماتهم بل وأغلب الظن أنهم هم الذين بادروا بالاتصال بالإعلاميين، وطبعا بعدما بدأث الحقائق تتكشف بادر كل من أفتى على صفحته الخاصة بإزالة تخاريفه».