طريقة استخراج بدل تالف لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يوفر موقع الخدمات الحكومية «دعم مصر»، طريقة استخراج بدل تالف لبطاقة التموين من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

طريقة استخراج بطاقة التموين بدل تالف عبر موقع دعم مصر

· الدخول على موقع دعم مصر من هنا

· النقر على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين

· النقر على الخيار الأول وهو إصدار بدل تالف بطاقة تموين

· الضغط على بند الموافقة حال المسائلة القانونية إذا تم إدخال أية بيانات غير صحيحة

· إدخال رقم البطاقة التموينية

· يتم استيفاء بيانات صاحب الطلب والاجابة على عدة أسئلة يطرحها الموقع

شرط استخراج بدل تالف بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شرطا أساسيا من أجل استخراج بدل تالف بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، حيث يشمل هذا الشرط عند تقديم الطلب إلكترونيًا أن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة ومسجل رقم التليفون المحمول الخاص به على موقع دعم مصر.

وتتعدد الخدمات المتاحة عبر موقع دعم مصر للتموين وتشمل:

· إصدار بدل لبطاقة تموين

· إصدار بطاقة تموين جديدة

· إصدار بطاقة فصل اجتماعي

· النقل من محافظة لأخرى

· فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى

· تحويل مستفيدي الخبز إلى مستفيد تموين

· إضافة أفراد جدد

· تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

· إعادة إرسال الرقم السري

· استعلام عن صرف البطاقة

· استعلام عن حالة طلب

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

ويمتد نطاق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.