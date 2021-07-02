ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة بواردات 17 ألف طن بضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الجمعة، أن أرصفة الميناء استقبلت 21 سفينة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29718 طناً، تشمل 14080 طن فوسفات، و607 أطنان رمل، و15031 طن يوريا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17339 طناً، تشمل 12 ألف طن ذرة، و2099 طن صودا، و1881 طن عدس، و459 طن زان، و900 طن كالسيوم فلوريد.

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفول أخضر وملوخية)، وحاصلات زراعية (ريحان وبصل وزيتون)، وفواكه (فراولة وعنب ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طناً، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15219 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2542 شاحنة.

واستقبل ميناء دمياط، في وقت سابق، ناقلة الغاز المسال «أمادي»، ترفع علم بروناي، ويبلغ طولها 288 متراً، وبعرض 44 متراً والمقرر أن يتم تحميلها بشحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، عملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.