أحمد حاتم بعد مشاركته في تحقيق رقم قياسي بالسباحة: «بعوم من وأنا صغير»

كشف الفنان أحمد حاتم، عن كواليس مشاركته مع 100 سباح مصري في تحقيق رقم قياسي عالمي برياضة السباحة مؤخرا، موضحا أن السبب في ذلك صديقه «أيمن»، الذي شارك معهم في هذا الإنجاز الكبير، حيث كان يعلم جيدا أنه يجيد السباحة منذ أن كانا سويا بفريق سباحة نادي الصيد.

وقال «حاتم»، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، إن صديقه أيمن شاهده أكثر من مرة خلال ممارسته لرياضة السباحة، وهو من رشحه للمشاركة مع هذا الفريق في هذا التحدي.

وأضاف الفنان: «أنا كنت سباح سباح، وعملت كل حاجة في السباحة وأنا بمارسها من وأنا صغير، عومت في النيل وفي البحر وخلصت كل حاجة في الرياضة دي، بس خلصتها بدري لحد 15 سنة، وبعد كدا اتجهت لمجال تاني».

وعن سر ظهوره بعدد من الإصابات في يديه خلال الحلقة، أوضح أنه تعرض لحادثة سيارة مؤخرا، نتج عنه إصابته بورم وعدة كدمات في أوتار يديه.

وخلال الحلقة نفسها، تواجد صديقه «أيمن»، الذي أكد أنه لم يُرشح «حاتم» للمشاركة مع هذا الفريق بسبب كونه فنان وصاحب شهرة كبيرة فقط، ولكن لأنه يثق في مستواه في السباحة.

وتابع «أيمن»: «كنت متأكد أنه هيعمل أكثر مما هو متخيل، وحتى المنظمين كانوا محتارين يحددوله رقم إيه بالظبط يحاول يحققه في السباحة، عشان عارفين أنه مبطل من زمان، بس أنا رهنت عليه وفزت بالرهان».

وكان قد نجح فريق سباحة مصري في كسر الرقم القياسي الخاص بمسابقة 50 متر حرة في مائة، وهو ما جعل موسوعة جينيس للأرقام القياسية تهتم بتسجيل هذا الإنجاز وتحتفي به.