فنانون دخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. آخرهم أحمد حاتم

على مدار السنوات الماضية حطم العديد من الفنانين والفنانات الأرقام القياسية ونجحوا بالدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سواء في مجالاتهم الفنية أو خارجها، كان آخرهم الفنان أحمد حاتم، على مستوى الرياضة، خلال مشاركته ضمن أبطال منتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100x50م.

واستطاع أحمد حاتم بمشاركة فريقه، تحطيم الرقم القياسي في هذا السباق، لأول مرة، ما جعله يدخل موسوعة جينيس هو وأبطال المنتخب جميعا.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» قائمة الفنانين المصريين الذين حطموا أرقاما قياسية ودخلوا في موسوعة جينيس.

عمرو دياب

وكان في المقدمة الهضبة عمرو دياب الذي انضم مؤخراً إلى قائمة الفنانين المنضمين إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث حقق رقماً قياسياً لأكثر عدد جوائز لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط، بحسب الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل عمرو دياب على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.

تامر حسني

انضم الفنان تامر حسني في ديسمبر 2019 لموسوعة جينيس بتحقيق الرقم القياسي لأكبر عدد مشاركات في لوحة جدارية في العالم.

و استمرت المحاولة الرسمية على مدار 6 أيام، حقق خلالها الجمهور 12086 مشاركة، محطمين الرقم القياسي السابق الذي سُجل بـ 4900 مشاركة.

وكانت المعايير الخاصة بالرقم القياسي تعتمد على مشاركة أكبر عدد من الأفراد في اللوحة الجدارية متضمنة اسم المشارك وورسالة منه. حيث عبر المشاركون عن تقديرهم لنجمهم المفضل من خلال صورة أو رسالة يتركها المشارك.

فايا يونان

دخلت المطربة السورية فايا يونان، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب مصادر تمويل أول كليب لها «أحب يديك»، والذي قررت أن تدخل به عالم الاحتراف في الغناء، وطلبت من جمهورها أن يقوموا بتمويلها لتصوير الكليب، فيما يعرف بالتمويل الجماهيري.

يُذكر أن الفنانة السورية فايا يونان حققت بأغنية «أحب يديك» أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لتنطلق بعدها بألبوم «بيناتنا بحر» والذي حقق ملايين المشاهدات.