«مرسيدس - بنز» تستهدف إنتاجا كاملا للسيارات الكهربائية بحلول 2030

قالت شركة مرسيدس الألمانية، إنها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، لكن بشروط، مؤكدة أنها ستبيع السيارات الكهربائية فقط «حيثما تسمح ظروف السوق بذلك»، مما يعني أن مرسيدس قد تستمر في بيع السيارات التي تعمل بالغاز بعد عام 2030، في البلدان التي تفتقر إلى طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية، وفقاً لموقع «theverge».

وأصدرت الشركة هذا الإعلان أثناء تحديث استراتيجية «EV» صباح الخميس، وهو الأحدث في سلسلة صناعة السيارات للإعلان عن محور رئيسي لمحركات توليد الطاقة الكهربائية.

ولكن في حين أن شركات السيارات الأخرى قد وعدت بالمثل بالتحول إلى إنتاج جميع المركبات الكهربائية، فإن مرسيدس بينز جديرة بالملاحظة من خلال التحوط بوعدها بشأن العوامل الخارجية.

وأضافت مرسيدس، أنها ستخصص 40 مليار يورو (47 مليار دولار) لكهربة مجموعتها بحلول عام 2030، «نحن مقتنعون يمكننا أن نفعل ذلك بربحية قوية.

وقال «Ola Källenius»، رئيس مجلس إدارة شركة «Daimler»، ورئيس شركة Mercedes-Benz: «نعتقد أن التركيز على الكهرباء هو الطريقة الصحيحة لبناء مستقبل ناجح وتعزيز قيمة مرسيدس بنز».

واعتبارًا من عام 2022، تقول مرسيدس إنها ستقدم طرازًا كهربائيًا بالكامل في كل أقسامها، وسيتم تقديم كل طراز يتم بيعه بنموذج كهربائي خالص اعتبارًا من عام 2025.

وستطلق مرسيدس أيضًا ثلاثة هياكل سيارات كهربائية جديدة مخصصة للاستخدام عبر محفظتها بالكامل: MB.EA لسيارات الركاب متوسطة وكبيرة الحجم، AMG.EA لنماذج الأداء، وVan.EA للمركبات التجارية.

وأشارت الشركة إلى بعض المنتجات الجديدة التي ستطرح قريبًا، بما في ذلك الإصدارات الكهربائية من سيارات مرسيدس-بنز الفئة- G، وسيارات AMG عالية الأداء، وتستهدف مرسيدس 1000 كيلومتر (621 ميلا) من المدى، ويبلغ معدل استهلاكها أكثر من ستة أميال لكل كيلوواط ساعة، مما يجعلها واحدة من أطول المركبات الكهربائية في السوق إذا تم تحقيقها.

وفيما يتعلق بسلسلة التوريد الخاصة بها، ستقوم الشركة ببناء ثمانية مصانع للبطاريات الضخمة، بما في ذلك واحدة في الولايات المتحدة، بهدف بناء سعة البطارية الخاصة بها إلى 200 جيجاوات ساعة.

وأعلنت مرسيدس عن استحواذها على Yasa، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية مقرها المملكة المتحدة، للمساعدة في تسريع خطط الإنتاج الخاصة بها.