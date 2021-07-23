إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأفادت مصادر طبية بأن جميع المصابين حالتهم مستقرة، ومنهم من غادر المستشفى بعد تحسن حالته.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، انتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» مع نفسها، أمام الكيلو 75 بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، إن مستشفى وادي النطرون التخصصي، استقبل كلً من: «نهلة ماهر سعد، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صلاح عبدالغني، 34 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتحية عبدالحميد درويش، 54 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب محمد عبدالحميد، 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عواطف فرج إبراهيم، 51 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفية فرج عتمان، 41 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

إسعافات أولية للمصابين في الحادث

أجرى أطباء المستشفى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.