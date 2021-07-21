إصابة 4 أشخاص بينهم طفلتان في حادث انقلاب سيارة بالضبعة

أصيب، منذ قليل، 4 مواطنين باصابات متفرقة بينهم طفلتان، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 140 طريق «الضبعة - القاهرة»، الاقليمي، اتجاه الضبعه، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة بمطروح، اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى العلمين

ونقلت الإسعاف فور وقوع الحادث، اليوم، الأربعاء جميع المصابين الأربعة إلى مستشفى العلمين النموذجى وهم: «زينب عبد الرحمن البنا 36 سنة من القاهره مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجرح بالقدم اليسري حوالي 4 سم، وأحمد مصطفي درويش، 24 سنة من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الايسر، والفقرات القطنيه، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وندا حلمي محمد حلمي 11 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونوران حلمي محمد 15 سنة القاهرة، واشتباه كسر بالفقرات العنقيه والقطنيه، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم»، وجارى إستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية وخضوعهم للعلاج بقسم الطوارىء بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد ظريف مدير عام مستشفى العلمين النموذجى.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث بطريق الضبعة

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وجارى الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن حوادث الطريق تزيد في محافظة مطروح خلال الفترة الحالية في ظل تزايد حركة السفر على الطرق السريعة والدولية خلال المصيف، لزيارة الساحل الشمالى ومرسى مطروح.