راغب علامة عن «طبيخ» زوجته: قلتلها لو دخلتي المطبخ هكسر رجليها

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة، عن أول أسبوع له بعد الزواج، حيث قال «مراتي لما دخلت حياتي بدأت ألاحظ إن ليها شخصية، وفي أول الجواز سألتني عن الأكلة اللي أحب آكلها اليوم، فقلت لها إنتى بتعرفي تطبخي؟ فأكدت لي أنها بتعرف تطبخ، وقالتلي تحب اعملك بسلة؟ فجاوبتها أنا بحب البسلة».

وأضاف «علامة»، خلال حواره في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، على شاشة «أون»،:«قلت لمراتي قبل أول طلعة طبخ، لو مش بتعرفى تطبخي اسألي أمك علشان تطلع الطبخة مظبوطة، فكان عندها ثقة وقالتلي مش محتاجة مساعدة، وطلعت قضيت النهار في الخارج ورجعت البيت جعان».

وتابع: «أول لقمة كلتها من البسلة استغربت وقلت لها إيه ده اللي إنتى طبخاه؟ واتخانقت معاها وروحت أخدت حلة البسلة ورمتها في الزبالة، قالت لي والله العظيم أنت بتحرّمني أدخل المطبخ تاني وأنا مش هخش المطبخ، فقلت لها والله العظيم لو شوفتك داخلة المطبخ تاني هكسر رجليكي».

وكشف المطرب اللبناني عن أول قصة حب عاشها، عندما كان تلميذًا في المدرسة، وقصة إجباره على السفر للعراق حينما كان عمره 14 عاما، خوفا من انضمامه للمسلحين في حرب لبنان، «حبيت بنت معايا في المدرسة لما كان عمري 9 سنين وكان ما بينا هدايا وأقلام، ولما نجحت واشتهرت وعمري 26 سنة، أقمت حفلا في المنطقة التي تعيش فيها، وخلال غنائي تواصلت معها وكلمتها وتجاوبت معايا وتذكرتني وعرفت أنها اتجوزت وأنجبت أطفالا».