راغب علامة: أولادي عصابة فنية تقنعني بالأغاني المناسبة لي

قال الفنان راغب علامة، إن الغناء على مسرح أضواء المدينة في مصر في أوائل التسعينات، كان حلما بالنسبة له، وغنى حينها أغنية «قلبي عشقها والعيون»، وحينها هنأه أحد المنتجين، قائلا «مبروك عليك الستين مليون»، قاصدا الستين مليون مواطن مصري حينها، موجها الشكر إلى الشعب المصري، لافتا إلى أن أي أغنية يعرضها على أبنائه الذين يشكلون «عصابة فنية» بقيادة نجله خالد.

وأضاف «علامة»، في لقاء مع برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أمس الأربعاء، أنه كان يمتلك شقة في مصر كان ينزل بها دائما، ودخل عليه شاب في إحدى المرات ليعرض عليه أغنية، مضيفا «أعجبت بتوزيع الأغنية وقالي إن أسمه مدحت خميس فوعدته بأنه يكون الموزع المقبل لي في الألبوم الجديد، فلم يصدقني وبالفعل أحضر معه صديقا له وعرض علي أغنية (طب ليه) وكان هذا الملحن هو الفنان أحمد سعد الذي كان خجولا جدا».

وأوضح الفنان راغب علامة، أنه يثق في رأي ابنه «خضر» جدا ويعرض عليه الأغاني، وكذلك أولاده خالد ولؤي، لافتا إلى أن الملحن محمود خيامي عندما يحب عرض أغنية عليه يقوم بعرضها على ابنه خالد الذي يقنعه بالأغنية، وهذا ما حدث مع أغنية «اللي باعنا»، موضحا أن ابنه خالد يستمع إلى أغاني عربية وأجنبية ولديه ذوق رفيع.