أشبه بقصص الخيال .. راغب علامة يكشف كواليس ارتباطه بزوجته

روى الفنان راغب علامة، قصة زواجه من زوجته بعد 11 عاما من لقائها أول مرة، حيث قال «كنت بغني في الكويت وكانت مع أهلها بالحفلة وعندما قررت الزواج منها عرفت أنها جاءت مع والديها لالتقاط صورة، وأنا قلتلها إنتي طالعة حلوة لمين لبابا ولا لماما، قالت للاتنين، قلتلها سلمي على الاتنين»، موضحًا أنه قرر الزواج بها، وهي تُدعى «جيهان»، بعد مروره بعدد من القصص الحب الفاشلة.

وأضاف «علامة»، خلال حواره في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، على شاشة «أون»: «قولت لأمي أنا عاوز اتجوز وأنتي اللي تختاري المرادي وفوجئت بأنه تخرج صورة من حقيبتها وكانت صورة (جيهان)، وكانت حصلت عليها من أحد الافراح اللي كانت تحضر بها، أمي تولت الأمر وتواصلت مع صاحب الفرح لرؤية جيهان وبالفعل تزوجنا بعد رؤيتها في الكويت بـ 11 عاما».

من ناحية أخرى، ذكر الفنان راغب علامة، أنه عاش قصة حب مع بنت الجيران حينما كان عمره 18 سنة: «كنت بخجل من أبويا إنى أطلب منه مصروف أو فلوس خاصة في فترة حرب لبنان مع أنه مكنش بخيل وعلشان كنت بشتغل وأنا صغير في سوبر ماركت، وأمي كانت تخاف عليا بدرجة كبيرة كانت تقف في البلكونة وكأنها ردار يراقبني خوفا من المسلحين الذين يتجولون في الشوارع وقت حرب لبنان».