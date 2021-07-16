داخل حبس انفرادي.. ترحيل طبيب الأسنان المتحرش إلى سجن الجيزة المركزي

قالت مصادر أمنية، إنَّه تمّ ترحيل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال إلى سجن الجيزة المركزي، وإيداعه داخل حجز انفرادي، مبينًا أنَّ ذلك إجراء احترازي من قبل إدارة السجن منعًا لحدوث أي مخالفات داخل السجن بين طبيب الأسنان المدان بحكم قضائي بالسجن لمدة 16 سنة، بعد أن نسبت إليه النيابة تهمة التحرش بالرجال بالقوة، مؤكّدًا أنَّ إدارة السجن وفرت غرفة حجز حبس انفرادي للمتهم منذ وصوله إلى السجن لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه من قبل محكمة جنايات الجيزة.

حالة الطبيب المتحرش داخل السجن

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ طبيب الأسنان المتحرش في حالة نفسية سيئة، وأنَّه لم يتحدث مع أحد منذ وصوله السجن ودخل محبسه صامتًا وخضع لتنفيذ كل الإجراءات في هدوء، مبينًا أنَّ المتهم لن يكون بينه وبين النزلاء أي احتكاك لأنَّه سيكون محبوسًا في مكان بشكل منفرد.

تفاصيل العقوبة

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بالقوة بالسجن المشدد لمدة 16 سنة عن 4 تهم: وهي هتك عرض الممثل عباس أبو الحسن مرتين الأولى داخل نادي الجزيرة عام 2018 وعام 2020 داخل مصعد عقار بالشيخ زايد، ونال المتهم عقوبة مدتها 3 سنوات سجنًا، والتهم الثانية نسبت إلى طبيب الأسنان «باسم.س» بعد أن هتك عرض شاب عشريني «لاعب كرة قدم» عام 2011 بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بنادٍ رياضي شهير، وعاقبته المحكمة السجن لمدة 3 سنوات عن تلك التهمة أيضًا، كما تحرش بمسن من مرضاه بعد جراحة في أسنان تمكّن خلالها المتهم من مد يده إلى جسد المجني للتحرش به.

وجاءت التهمة الرابعة للمتهم بهتك عرض طبيب حديث التخرج عام 2018 عندما أمره طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بخلع ملابسه وارتداء بذلة العمل وخلالها تمكن الطبيب «باسم.س» من تحسس العضو الذكري للطبيب الذي دفعه وغادر العيادة.