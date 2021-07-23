في ذكرى 23 يوليو الـ 69.. علم مصر يظهر على تلفزيون البحرين

حرص التلفزيون البحرين الرسمي على وضع علمي مصر ودولة البحرين، في ذكرى ثورة 23 يوليو الـ 69، وكتب شعار «تاريخ حضارتين»، وعمد ملك البحرين حمد بن عيسى، إلى تقديم التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس المصري بوافر الصحة والسعادة والتقدم والازدهار للشعب المصري مشيدا بالعلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.

كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس الوزراء نائب القائد الأعلى، قد حرص على حضور افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، في 25 يوليو 2017.

وحضر أيضا الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، افتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية جنوب محافظة البحر الأحمر في 16 يناير2020، وحضر أيضًا يوم 3 يوليو 2021، نيابة عن ملك البحرين افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر ومتبعة فعاليات المناورة «قادر 2021»، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين منها «حمد 3» والتدريب المصرى – البحرينى فى نطاق الأسطول الشمالى، و«درع العرب» و«خالد بن الوليد 2018»، و«جسر الصداقة» و«سيف العرب».

ومنح الرئيس السيسي قلادة النيل وهو أعلى قلادة مصرية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 27 إبريل 2016، تعبيرا عن مشاعر المحبة والأخوة التي تكنها مصر قيادة وشعبا لملك البحرين.