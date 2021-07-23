كريم عبدالعزيز: «أبناء الفنانين تعرضوا لظلم كبير»

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إن كل أبناء الفنانين واجهوا حربا ونقدا كبير، لافتا إلى أنه بدأ التمثيل في فيلم «الناظر» وكان حينها يدرس في المرحلة الإعدادية، إلا أنه تعرض لهجوم محبط «اللي هو أنت مش زي محمود عبدالعزيز اقعد في البيت، ماهو مفيش حد زي حد، وبعدين ادوني فرصتي يمكن أطلع فظيع أو أطلع وحش جدا».

الجمهور يقول إن أبناء النجوم يقلدون أباءهم.. إحنا اتعرضنا لظلم كبير بصراحة

وأضاف «عبدالعزيز» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن الجمهور ينتقد أبناء النجوم ويقولون إنهم يقلدون آباءهم، لافتا إلى أنه تعرض لظلم كبير بسبب هذا النقد، مما دفعه للتمثيل مع والده، وكانت هناك تعليقات أنك تمثل مع أبوك «بقى»، مضيفا «إحنا اتعرض لظلم كبير بصراحة».

كريم عبدالعزيز: بقلد الفنانين عشان حب الفرفشة

وتابع «عبد العزيز»: «أنا بحب الفرفشة عشان كده بقلد محمد فؤاد وعبدالباسط حمودة، وأنا بصور مش عارف أن الفيديوهات هتبقى فضيحة كده وتتشاف، الحمدلله مجهودي مراحش بلاش أهو أي حاجة تعمل تاريخ».

وظهر كريم عبدالعزيز لأول مرة في فيلم «البحر بيضحك ليه»، عام 1995، ثم في فيلم «الناظر»، مع النجم الراحل علاء ولي الدين، عام2000، ثم شارك في فيلم «النمس» عام 2000، وآخر أعماله هو فيلم «موسى» الذي يعتمد على قصص أبطال خارقيين عرب على غرار أبطال سلسلة مارفن الأمريكية التي تشمل سبايدر مان وباتمان.