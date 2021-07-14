كريم عبد العزيز لـ«الوطن» عن الاختيار 2: بحمد ربنا إني قدرت اعمل حاجة للبلد

حقق الفنان كريم عبد العزيز نجاحا كبيرا فى السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته بمسلسل الاختيار2، وهو واحد من الأعمال الوطنية المهمة.

وفى تصريحات لـ«الوطن» عبر كريم عبد العزيز عن سعادته بهذا العمل، قائلا: «سعادتى حقيقي لا توصف بمشاركتى بعمل مهم زى مسلسل الاختيار شرف لأى حد».

وتابع كريم عبد العزيز، قائلا: «بحمد ربنا إني قدرت أعمل حاجة لبلدى من خلال مشاركتى فى مسلسل الاختيار 2».

أما عن تصوير مشاهد العمل فقال كريم عبد العزيز: «مسلسل الاختيار2 هو عمل صعب، ومشاهدة كلها كانت صعبة للغاية بس ده كله وصل للناس وحقق نجاح كبير».

مسلسل الاختيار 2

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 2 بجانب أحمد مكى واياد نصار وماجد الكدوانى ورياض الخولى وبشري وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وهادى الجيار وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكان يجسد كريم عبد العزيز خلال مسلسل الاختيار2 شخصية زكريا يونس، ضابط بالأمن الوطني ويحاول التصدى للعمليات الإرهابية.

وعلى صعيد السينما فيعيش الفنان كريم عبد العزيز خلال هذه الأيام حالة كبيرة من النجاح يحققها من خلال فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والذي يعرض فى دور العرض حاليا.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويشارك كريم عبد العزيز فى بطولته بجانب دينا الشربينى وماجد الكدوانى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم نسرين أمين وعمرو عبد الجليل ومصطفي قمر وشيماء سيف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج معتز التونى.