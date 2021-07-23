أحمد آدم: نجيب محفوظ قالي شخصية القرموطي موجودة في كل قرية

قال الفنان أحمد آدم، إنه يطلق على الفيس بوك «فيس بؤس» ولا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل المختلفة، لافتا إلى أنه لا يحبها، لكنه يمتلك حسابا يضيف فيه أصدقائه لكي يتابع ما يحدث، ويمثل عين سحرية بالنسبة له متابعا: «ممكن أكلم حد معرفش هو منين ألاقيه في ماليزيا ولا في إسرائيل ولا في إيران وأنا مش مستوعب فكرة أكلم حد هو عارفني وأنا مش عارفه وصفحتي مفيهاش أكتر من 200 فرند».

وأضاف «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك حالة من الجنان يصاب بها بعض الأشخاص حيث يشعرون بقوة ونفوذ لأن لديهم 5000 صديق متابعا: «الواحد يخدلوا 18 لايك على البوست عاوز يحكمنا بيهم، وبقى محلل استراتيجي وخبير وفاهم في كل حاجة».

وأوضح الفنان أحمد آدم، أنه كان له الشرف الجلوس مع الأديب العظيم الراحل نجيب محفوظ، مستطردا: «مرة قالي أنت عارف أن القرموطي ده موجود في كل نجع وحارة وبيخش في أي حاجة ويبوظها، وقالي أنت جبتها منين، قولتله أنا جبتها من الشارع، أنا بستغرب إن الناس بيكتبوا كوميكسات على صور فيلم القرموطي، دول حافظين الفيلم أكتر مني».

وأشار الفنان أحمد آدم إلى أن الأجانب يذهبون إلى الأطباء النفسيين لأنهم لا يجدون أصدقاء يحكون لهم مشكلاتهم، ولكن المصري يحكي عندما يركب ميكروباص أو قطر أو مع سائق التاكسي، حيث يتحدث الشخص في السياسة والفن والمشكلات الاجتماعية، لافتا إلى أن الفضفضة زادت عن حدها، وكذلك المنظرة وسرقة البوستات من على فيس بوك، موضحا أن الأجيال السابقة كانت تستشهد بأصحاب المقولات لكن في الوقت الحالي يتم سرقة كثير من المنشورات على فيس بوك.