أخبار ماتفوتكش: تفاصيل تطوير 60 منطقة عشوائية و«دلتا كورونا» تجتاح إفريقيا

شهدت الساحة المحلية والدولية، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، والتي تناولتها «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، ونستعرضها على النحو التالي:

«فيديو» للترحيب باستقبال السيسي في بغداد

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، «فيديو» لمظاهر الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته التاريخية للعاصمة العراقية بغداد.

واستعرض مقطع الفيديو الاستقبال الحافل للرئيس السيسي بالخيول العربية، واستقبال فرق الموسيقي العسكرية العراقية له حتى دخوله القصر الحكومي بالعاصمة ببغداد، كما تم إستعراض تقديم القهوة العربية العراقية للرئيس السيسي، وعزف السلام الوطني، واستعراضه لحرس الشرف، ثم الترحيب به بواسطة فرقة «الدبكة» العراقية.

تفاصيل تطوير 60 منطقة عشوائية

تشهد محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة في ملف القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات، ونقل سكانها إلى مشروعات إسكان مجهزة بكل الخدمات، ويتم تأثيثها وتسليمها على المفتاح للأسر المستحقة من سكان العشوائيات، علاوة على توافر خدمات صحية وتعليمية ومساحات خضراء وملاعب ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة، علاوة على إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل لسكان تلك العشوائيات خاصة المرأة والفتيات.

ومن أبرز المشروعات التي تحتضنها القاهرة لاستيعاب سكان العشوائيات وإحداث نقلة في حياة المواطنين هي، مشروع الأسمرات، بمراحله الثلاث بإجمالي 18200 وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 15منطقة عشوائية، بتكلفة تجاوزت 3.6 مليار جنيه، ومشروع المحروسة بنطاق حي السلام الذي يضم 4912 وحدة، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، ومشروع روضة السيدة زينب ويضم 816 وحدة، بتكلفة 330 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع «أهالينا 1» بالسلام ويضم 1096 وحدة، بتكلفة 640 مليون جنيه، و«أهالينا 2» ويضم 1400 وحدة سكنية، بتكلفة 840 مليون جنيه.

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة حادث قطار حلوان

أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، كانتا تقلان عمالًا لأحد مصانع الملابس، مما أدى إلى حالتي وفاة و6 إصابات حسب بيان وزارة الصحة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف يتم الإعلان عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

التفاصيل الكاملة لقانون التحرش

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

زراعة القليوبية.. تراكم الحطب والحشائش سبب ظهور ثعابين أجهور الكبري

كشفت معاينة لجنة مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المشكلة من الدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية لمعاينة موقع وجود ثعابين بحوض المشتهرى بقرية أجهور الكبري مركز طوخ أن السبب الرئيسي في ظهور وكر ثعابين بمنطقة الواقعة هو وجود أكوام من الحطب والحشائش حول مزرعة الدواجن ووجود حفر بحوائط المزرعة من الخارج ووجود قش أرز على اسقف مزرعة الدواجن حيث جري التوعية بأهمية التخلص من الحشائش الموجوده في أعقاب مصرع أحد شباب القرية إثر لدغة ثعبان وتوفي أثناء إسعافه لعدم توافر المصل المضاد بالوحدة الصحية بالقرية.

واتخذت اللجنة بعض التدابير والإجراءات الاحترازية؛ لمنع ظهور ثعابين أخرى بالمنطقة من خلال استخدام الطعوم السامة بوضع طعم مكون من واحد جزء سلفات نيكوتين 4% مضاف إلى 250 جزء ماء، بحيث يوضع فى طبق معدنى مسطح وتوزيع الأطباق فى الحقل وفى مناطق تجمع الثعابين مع إضافة قليل من اللبن المتخمر للطعم كجاذب للثعابين.

مفتي القدس يدين هدم الاحتلال لمباني الفلسطينيين بسلوان

أدان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، أمس الثلاثاء، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقال المفتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، مشيرًا إلى الوحشية والهمجية التي مارستها هذه السلطات ضد الفلسطينيين والصحفيين، خلال عدوانها على حي البستان في سلوان، داعيًا إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

سلالة دلتا المتحورة تجتاح أفريقيا وسط كارثة صحية

سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الضوء على تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى، عبر قارة أفريقيا، الأقل تلقيحا ضد كورونا، والأضعف في الرعاية الصحية، ما يغذي مخاوف علماء الأوبئة والقادة السياسيين من كارثة الصحة العامة، التي يمكن أن تعكس المأساة التي تكشفت لأول مرة في الهند.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن سرعة تفشي سلالة دلتا التي حددت لأول مرة في الهند، أجبرت الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد القيود على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بل وتسببت بصدمة خبراء الصحة في أفريقيا، التي كان معدل وفياتها جراء الإصابة بالفيروس التاجي أقل مقارنة بالمناطق الأخرى، بفضل صغر سن سكانها نسبيا، ووفقا للصحيفة الأمريكية، يحذر البعض من أن العدوى السابقة لسلالة أخرى من الفيروس قد لا تحمي من دلتا، ما يترك فئات كبيرة من السكان، التي يعتقد بأنها محصنة، معرضة للخطر مجددا.

هتاف «خاطر» وإصرار «باسم».. أبرز لقطات ختام مهرجان أسوان

انتهت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق «توليب أسوان»، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم النجمة صفية العمري، وهنا شيحة، وأحمد مجدي، وأحمد وفيق، وباسم سمرة، وسلوى محمد علي، ومصطفى خاطر، وجميلة عوض، والمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

هنا شيحة تجبر معجبا على مسح «سيلفي» معها

انفعلت الفنانة هنا شيحة، عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، على أحد المعجبين، وذلك بعد انتهاء فعاليات حفل ختام المهرجان مساء الثلاثاء.

وفوجئت الفنانة هنا شيحة، خلال التقاطها الصور التذكارية مع عدد من المعجبين الذين التفوا حولها في بهو الفندق، بعد انتهاء حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بقيام أحد الرجال بالتقاط صورة سيلفي معها بطريقة لم ترضَ بها، بعد قيامه برفع الهاتف لمستوى عال، وانفعلت هنا عليه، وأمسكت بيده وبهاتفه وأمرته بحذف الصورة التي اعتبرتها غير لائقة وعنفته بقولها: «عيب كده، إنت بتصورني من فوق إزاي، متعملهاش تاني، إمشي يلا».

بالأرقام.. فترة فرجاني ساسي برفقة الزمالك الأفضل في مسيرته

تصدر اسم اللاعب التونسي فرجاني ساسي، محركات البحث في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية وكذلك المسموعة، بحثًا عن إجابة لسؤال هل يكمل اللاعب الدولى التونسي مسيرته مع فريق كرة القدم في نادي الزمالك ويوقّع على عقود تجديد لفترة مقبلة أم لا؟.

وفي هذا التقرير هنــــــــــــا إستعرض «الوطن» بالأرقام كل ما يخص انتقالات اللاعب وأدائه وبطولاته، وكذلك قيمته التسويقية، ليتضح أن الفترة التي قضاها اللاعب داخل جدران الزمالك هي الأكثر توهجًا وتألق.