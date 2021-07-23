أحمد آدم يكشف كواليس شخصية القرموطي الشهيرة وعلاقته بـ «سر الأرض»

قال الفنان أحمد آدم، إن شخصية القرموطي أخذ محتوياتها من شخصيات مختلفة حيث أخذ الصوت من شخص وطريقة الحديث من شخص آخر، وكان يستخدم هذه الشخصية للتعليق على الأحداث بشكل عام، وظهر لأول مرة في التلفزيون في مسلسل «سر الأرض» عام 1991.

وأضاف «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المخرج أحمد بدر الدين هو الذي شجعه على أداء شخصية القرموطي في مسلسل «سر الأرض»، لافتا إلى أن المسلسل احتوى على معلومات دقيقة عن الزراعة، وكانت طرق الري حديثة في هذا الوقت، مما حمسنا للقيام بهذه الشخصية.

وأوضح الفنان أحمد آدم، أنه لم يتخيل أن ينجح المسلسل ويكون مفيدا للجمهور ويضيف لهم معلومات جديدة، وتحدث المسلسل عن أزمة البناء على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه إذا وجد فكرة جيدة للحديث عن الزراعة سيقدم مسلسلا جديدا عن الأرض.

وأكد الفنان أحمد آدم إلى أنه قدم مسلسل «سر الأرض» لمدة 7 سنوات، واختفى فترة ثم قدم مسلسل «القرموطي في مهمة سرية»، ثم فيلم «معلش إحنا بنتبهدل»، موضحا أنه قدم أفلاما أخرى لكي يثبت للجمهور أنه قادر على تقديم أنواع مختلفة.

وحكى أنه التقى مع الكاتب يوسف معاطي، وسأله عن ردود أفعال «القرموطي»، إذا التقى صدام حسين والرئيس الأمريكي جورج بوش عقب الغزو الأمريكي للعراق، مستطردا: «من أول ما صدام دخل الكويت في سنة 1990 عرفت أنهم هيخشوا العراق ودول تانية، لأن الغرب كان مخطط لفكرة الفوضى الخلاقة، وده ظهر في الثمانينات، وأي حد بيقرأ كان فاهم كده، وعارف اللي هيحصل في الوطن العربي».