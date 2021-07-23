أحمد آدم: لو 30 يونيو محصلتش كان ممكن انتحر.. وقلت الإخوان سنة وهيشموا

قال الفنان أحمد آدم، إنه حدث خلل كبير في الشخصية المصرية خلال 40 سنة مضت، موضحا أن الأصالة موجودة وقائمة وظهرت في 30 يونيو 2013، متابعا: «كنت بقول لأخويا إن الإخوان هيقعدوا سنة ومصر هتمشيهم وتنهيهم من العالم كله، هو تاريخ مصر كده، أما بتقوم على حد بتنهيه من الوجود، لو 30 /6 مكنتش حصلت كان ممكن انتحر، وهقول مصر اتأخرت ودي نهاية التاريخ بقى».

وأضاف «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر في تاريخها الطويل لم تعتدي على أحد، وترحب بالجميع وترفض أي معتدي، حيث تدفنه في شخصيتها أو في أرضها، لأن مصر حضارتها الأقدم في العالم، وبداية التاريخ والأديان، مستطردا: «أي حد بيجي مصر بيتمصر، فالإسكندر جيه من اليونان ودخل مع كهنة سيوة خرج قال آمون، واتمصر واعتنق الديانة المصرية بعد ربع ساعة بس، والحضارة اليونانية هي اللي اندمجت معانا بسهولة وجم إسكندرية وقعدوا، وإسكندرية كانت عاصمة الله العظمى، وكانت حاجة مفيش زيها في العالم».

وتحدث أحمد آدم، عن أول شئ يشتريه عند الحصول على العيدية وهي الشوكولاتة حيث كان يأكلها لمدة 10 سنوات، وبعدها أصيب بحساسية كبيرة، ونصحه الطبيب بعدم أكل شوكولاتة لمدة طويلة، لافتا إلى أنه يأكلها الآن، ولكن بكمية أقل، وكذلك المانجا لأنها تصيبه بالحساسية.