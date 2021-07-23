عميد معهد الأورام: نستقبل 30 شخصا يوميا في 6 عيادات للكشف المبكر

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن وحدة الكشف المبكر بالمعهد، هدفها طمأنة الأشخاص وكشف الورم في أسرع وقت، وتقديم العلاج للمريض، مبينا أن أورام الثدي والرحم هي الأكثر انتشارا مبينا أنه تم إطلاق حملة ضد أضرار التدخين لأن يؤدي إلى أورام الرئة.

وأضاف «أبو القاسم» خلال استضافته في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المعهد تم تجديد وجهته بعد وقوع حادث إرهابي أمامه منذ سنوات، لافتا إلى أن وحدة الكشف المبكر تأثرت وكانت تشمل الكشف المبكر لأورام الثدي والرحم، ولكن تم تجديدها لتشمل كل أنواع الأورام.

وأوضح عميد المعهد القومي للأورام، أنه تم زيادة أعداد العيادات وأماكن الكشف حيث يوجد 6 عيادات للكشف المبكر للنساء والجهاز الهضمي والرئة والبروستاتا، موضحا أن الحالات التي يتم اكتشاف إصاباتها يتم إرسالها إلى مقر العلاج في القاهرة الجديدة من أجل تلقي العلاج.

وأكد عميد المعهد القومي للأورام، أنه يتم استقبال عدد مرضى يوميا يتراوح ما بين 20 إلى 30 شخصا، لافتا إلى أن نسبة كبيرة يثبت عدم إصابتها بالأورام، ولكن الذين يتم كشف إصابتهم يدخلون وحدة خاصة من أجل استكمال الإجراءات وتحديد نوع العلاج الخاص به.

وأشار عميد المعهد القومي للأورام، إلى المبنى الجديد بمعهد الأورام تم تنكسيه في عام 2009، وتوقف العمل فيه بسبب الثورة، ثم تم تجديده، وسيعمل خلال العام الجاري، موضحا أنه تم النتهاء من 95% منه، ويتم إجراء العمليات الأخيرة فيه.

وذكر عميد المعهد القومي للأورام، إلى أن المبنى الجنوبي تم تحديثه بالكامل ويضم 6 غرف عمليات و18 غرفة رعاية مركزة، و144 سريرا دخليا، و100 كرسي لعلاج اليوم الواحد، وسيدخل الخدمة نهاية العام الجاري.