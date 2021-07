مقتل 5 أشخاص في انهيار أرضي بالهند نتيجة الأمطار والفيضانات

أدى انهيار أرضي في منطقة «رايجاد» بولاية ماهاراشترا، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان، مساء أمس الخميس، بحياة 5 أشخاص، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الولاية الهندية.

وقال مسؤولة هندية تدعى «نيدهي تشودري»، لوكالة أنباء آسيا الدولية «أيه إن آي»، إن 5 أشخاص، لقوا مصرعهم في منطقة «رايجاد» جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات»، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان» الهندي.

وأضافت «تشودري»، أنه تم إبلاغ القوة الوطنية لمواجهة الكوارث «إن دي آر إف»، حيث تواصل السلطات محاولة إحراز تقدم في عملية الإنقاذ من الكوارث.

ونقلت «أنباء آسيا الدولية» عن المسئولة الهندية قولها إن فريق «القوة الوطنية لمواجهة الكوارث»، يواجه مشكلة في الوصول إلى القرى المتضررة حيث غمرت المياه الطرق.

