مقتل 5 أشخاص في انهيار أرضي بالهند نتيجة الأمطار والفيضانات
«مواجهة الكوارث»: نواجه مشكلة في الوصول إلى القرى المتضررة
كتب:
حسن رمضان
07:22 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
فيضانات الهند
أدى انهيار أرضي في منطقة «رايجاد» بولاية ماهاراشترا، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان، مساء أمس الخميس، بحياة 5 أشخاص، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الولاية الهندية.
وقال مسؤولة هندية تدعى «نيدهي تشودري»، لوكالة أنباء آسيا الدولية «أيه إن آي»، إن 5 أشخاص، لقوا مصرعهم في منطقة «رايجاد» جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات»، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان» الهندي.
وأضافت «تشودري»، أنه تم إبلاغ القوة الوطنية لمواجهة الكوارث «إن دي آر إف»، حيث تواصل السلطات محاولة إحراز تقدم في عملية الإنقاذ من الكوارث.
فريق «القوة الوطنية لمواجهة الكوارث» يواجه مشكلة في الوصول إلى القرى المتضررة
ونقلت «أنباء آسيا الدولية» عن المسئولة الهندية قولها إن فريق «القوة الوطنية لمواجهة الكوارث»، يواجه مشكلة في الوصول إلى القرى المتضررة حيث غمرت المياه الطرق.
#WATCH Maharashtra: State Disaster Response Fund (SDRF) team rescues a man trapped in swollen Vena river in Nagpur district's Hingna area— ANI (@ANI) July 23, 2021
(Video Source: District Information Office) pic.twitter.com/47080IxWNL
#WATCH Maharashtra: National Disaster Response Force (NDRF) team shifts people from Chikhali in Kolhapur district to safer locations. Several parts of the state are facing floods due to incessant rainfall.— ANI (@ANI) July 23, 2021
(Source: NDRF) pic.twitter.com/H0SZH9wWte