عاجل.. قطع مياه الشرب عن شارع قصر العيني بسبب كسر بأحد الخطوط (صور)

شهد شارع قصر العينى بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ في خط مياه شرب، ما أدى إلى دفع شركة مياة الشرب بالقاهرة بسيارات لسحب المياه المتجمعة، والقيام بقطع المياه عن الشارع ومتفرعاته بشكل مؤقت.

وأكدت الشركة أنه جار حاليًا إصلاح الكسر، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء أعمال الإصلاح سيتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتضررة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب بمنطقة قصر العيني، وفى حالة الاحتياج لها من جانب المواطنين عليهم الاتصال بالخط الساخن (122).