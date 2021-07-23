استقرار أسعار الأسمنت رابع أيام عيد الأضحى.. أعلى قيمة 950 جنيها

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، عقب 3 ارتفاعات متتالية، ليلامس الطن حاجز 1450 جنيها في الأسواق للمستهلك، عقب إعلان الشركات الأسعار الأسبوعية، حيث ثبتت سعر الأسمنت للمستهلك، عند قيمة 1450 جنيها للطن.

توقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، استقرار أسعار الأسمنت حتى انتهاء عيد الأضحى، دون أنباء عن ارتفاعات جديدة.

وقال الزيني، إنّ ارتفاعات الأسمنت غير مبررة محليا، حيث تصدر بعض شركات الأسمنت إنتاجها إلى الخارج بنحو 35 دولارا، في حين يباع في السوق المحلية بـ50 دولارا، مشيرا إلى أنّ أزمة الأسمنت تتلخص في تعظيم الأرباح، بينما يعاني السوق حاليا من شلل تام نتيجة توقف حركة البناء أثناء فترة عيد الأضحى.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

أسعار الأسمنت المسلح:

- سجل سعر طن الأسمنت في الشركة القومية للأسمنت قيمة 920 جنيها، وهي أعلى قيمة للأسمنت في السوق.

- سجل سعر أسمنت سيناء 850 جنيها.

- سجل سعر أسمنت سيناء 425 قيمة 835 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت المعلم قيمة 850 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت الصخرة قيمة 875 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت المصري قيمة 880 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السويس قيمة 905 جنيهات.

- سجل سعر أسمنت السويدي قيمة 930 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط:

- سجل سعر أسمنت «إيه وان» 730 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النخيل 725 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت الواحة 769 جنيها.

- سجل سعر أسمنت السويدي 758 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- سجل سعر أسمنت العادة 2500 جنيه.

- سجل سعر أسمنت سوبر سيناء 2480 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت رويال العادة 2425 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- سجل سعر أسمنت أسيك سي وتر 910 جنيهات.

- سجل سعر أسمنت السويس سي وتر 950 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السويدي المقاوم 959 جنيهًا.

أسعار الجبس:

- سجل سعر الجبس في شركة سيناء 850 جنيهًا.

- سجل سعر الجبس في شركة العامرية 650 جنيهًا.

- سجل سعر الجبس في شركة السويس 580 جنيهًا.

- سجل سعر جبس الدولية 710 جنيهات.

- سجل سعر جبس المعمار 690 جنيهًا.

- سجل سعر جبس مصر سيناء 650 جنيهًا.