للراغبين في الحجز.. أنظمة سداد سعر وحدات التمويل العقاري بـ«الاجتماعي»

ينتظر عدد كبير من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الطرح الجديد للوحدات ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، المقرر تطبيق مبادرة التمويل العقاري عليه، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، وصندوق الإسكان الاجتماعي بشأن المشروعات المستفيدة من المبادرة.

وتُسدد قيمة الوحدة السكنية بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي بأنظمة سداد مختلفة عن الإعلانات السابقة، حيث يكون أمام الراغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، إما نظام التقسيط لمدة تصل إلى 30 عامًا، وبفائدة متناقصة 3%، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، أو الحصول على واحدة من الشقق الجاهزة للتسكين في الإسكان الاجتماعي والسداد فورا.

وتأتي مبادرة التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، خاصة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تمتد لـ30 عاما كحد أقصى.

ومن المنتظر أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي الفترة المقبلة، وتحديدا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

أما شروط الحصول على شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، فلا تختلف كثيرا عن شروط الحجز بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، حيث تتشابه في جميع الشروط، لكن تختلف في مساحة الوحدات وأسعارها، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسبقا، حيث لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

وتُطرح شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي بعدد من المدن الجديدة، منها: 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة.

أما بالنسبة لمساحات شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، فتبدأ من 90 مترًا مربعًا، وستكون كاملة التشطيب، على أن يتم تسليمها للعملاء الفائزين، خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.