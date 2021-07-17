مواصفات الشقق داخل مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو «فيديو»

اهتمت الدولة خلال الفترة الماضية بتوفير حياة آدمية آمنة للمواطنين، من خلال القضاء على المناطق العشوائية، وضمن المناطق التي حظيت باهتمام الدولة لتطويرها، منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تغيرت ملامح المنطقة بشكل كامل، بعدما تبدلت المباني العشوائية، التي جار عليها الزمان، بأبراج عالية، يصل ارتفاعها إلى 18 طابقا، حيث تتراص الأبراج بجوار بعضها البعض، لتشعرك للوهلة الأولى أنها كيان واحد عملاق، ليس له مثيل أو شبيه في المناطق المحيطة به، كما لا يخطر ببالك أن هذه هي منطقة مثلث ماسبيرو التي عانت من العشوائية لسنوات عدة.

ولم تهمل خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الأهالي الذين سكنوا المنطقة منذ سنوات طويلة، حيث وفرت الدولة ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة، قبل بداية تطوير المنطقة، 3 خيارات أمام السكان، وهي: الحصول على تعويض مادي، الحصول على سكن بديل بحي الأسمرات، أو الرجوع والسكن مرة أخرى داخل المنطقة عقب التطوير، مقابل الحصول على قيمة إيجارية طيلة مدة الانتهاء من المشروع.

وفضل أكثر من 70% من سكان منطقة ماسبيرو، الحصول على مقابل مادي، كونه مناسبًا ومرضيًا بالنسبة لهم، حيث حدد صندوق تطوير العشوائيات 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعما اجتماعيا.

أما الـ30% الباقيين من السكان، فبعضهم اختار الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات ونسبتهم نحو 9%، وجرى تسكينهم بالفعل، والبعض الآخر فضل العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، والسكن فيها سواء بالإيجار أو التمليك، ونسبتهم 21%.

وشملت خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشروع الإسكان البديل، لتوفير وحدات سكنية لأهالي المنطقة الذين فضلوا الرجوع والسكن بها عقب الانتهاء من التطوير.

ويضم مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، برجان للإسكان البديل يضما 18 طابقا، بإجمالي 936 وحدة سكنية، وبرج إداري يتكون من 18 طابقا، وبرج استثماري يتكون من 23 طابقا، ويتكون الطابق الأول من الأبراج، من محال للنشاط التجاري لخدمة سكان الأبراج، والبدروم والدور الأول علوي مخصصين لجراجات السيارات، والدور الأرضي تجاري، كي يكون متنفسا لسكان الأبراج.

وتتصل الأبراج السكنية، داخل مشروع السكن البديل داخليا، وتتكون من 5 بنايات، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف ومطبخ و2 حمام وصالة.

وستتم عودة أهالى مثلث ماسبيرو، وتسكينهم داخل مشروع الإسكان البديل، تزامنا مع نهاية المشروع، والمحدد له نهاية العام الجاري.