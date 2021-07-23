مطار مرسى علم الدولي يستقبل 54 رحلة الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الأسبوع المقبل، 54 رحلة طيران سياحية قادمة من عدد من المطارات الأوربية، تقل الآلاف من السائحين الأجانب من دول التشيك وأوكرانيا وبولندا وسويسرا والمجر، إضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بمرسى علم، إلى أن فنادق المدينة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تزايد معدل رحلات الطيران الخارجية مطلع الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 54 رحلة طيران قادمة من دول أوربية تقل الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، بواقع 16 رحلة تشيكية، و16رحلة بولندية، و10 رحلات أوكرانية، ورحلة واحدة من كل من سويسرا والمجر، إضافة إلى 10 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن فرقًا طبية متخصصة من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم تجري الكشف الطبي على جميع الركاب، وتخضعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية فور نزولهم من سلم الطائرة في صالات مجهزة بالمطار، تحت إشراف صحي كامل، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.