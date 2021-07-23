«القوى العاملة»: تعيين 6242 شابا.. بينهم 27 من ذوي القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3242 شابا، بينهم 27 شابا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12785 راغب عمل منهم 189 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 93 شهادة قياس مستوى المهارة و130 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يونيو الماضي، وأشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 151 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 31 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ68 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 273 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 172 محضرا عماليا، وبحث 35 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منح لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 10 منح زواج بـ30 ألف جنيه، و34 منحة مولود بإجمالي 69 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و5 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 5 عمال بمبلغ 735 جنيها، وعمل عمليتن جراحية بـ 7 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 126 ألفاً و735 جنيها لـ57 عاملاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 19 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 19 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 710 شكوى عمالية «فصل - مطالب»، تم تسوية 40 شكوى منها وديا، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لـ30 متدربا، بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات.