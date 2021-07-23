السعودية: التحصين من كورونا شرط دخول المنشآت الخاصة والعامة أول أغسطس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن أنه لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة بالمملكة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

السعودية: لن يسمح بدخول المنشآت دون الحصول على لقاح كورونا

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة، لن تسمح ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021، بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وقال الملحق العمالي، إن الوزارة أكدت أن شرط التحصين سيكون إلزاميا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.