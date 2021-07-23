تفاصيل جولة الرئيس السيسي بمحاور الإسكندرية ضمن «معاً نبني المستقبل»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتفقد صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في نبأ عاجل بثته قناة «extra news»، في إطار مبادرة «معاً نبني المستقبل» بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أعمال التطوير تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير، امتداداً لمناطق شرق الإسكندرية، أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل إتجاه بطول 50 كيلو مترا، ممتدا في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كيلو مترا لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.