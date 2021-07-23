ارتفاع معدلات التطعيم ضد كورونا في أمريكا مع زيادة الإصابات

قال مسؤولون في البيت الأبيض، إن معدل التطعيمات ضد فيروس كورونا بدأ في الارتفاع في بعض الولايات التي ترتفع فيها حالات الإصابة بالفيروس، في إشارة إلى أن زيادة الأعداد في الصيف أقنعت الأمريكيين المترددين في تلقي اللقاحات، حيث اكتظت المستشفيات في الولايات الجنوبية بالمرضى.

وقال منسق حملة التطعيم جيف زينتس، للصحفيين، إن العديد من الولايات التي لديها أعلى نسب من الإصابات الجديدة شهدت حصول السكان على التطعيم بمعدلات أعلى من المعدلات العامة، واستشهد المسؤولون بولايات أركنساس وفلوريدا ولويزيانا وميسوري ونيفادا، وذلك بحسب صحيف الجارديان البريطانية.

حاكم لويزيانا: الموجة الرابعة حقيقية والأرقام مخيفة

وقال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، وهو سياسي دمقراطي، في برنامج إذاعي في نيو أورليانز، «الموجة الرابعة حقيقية، والأرقام مخيفة للغاية في الوقت الحالي»، مضيفا «ليس هناك شك في أننا نسير في الاتجاه الخاطئ، ونحن ذاهبون إلى هناك على عجل».

وسجلت لويزيانا، على سبيل المثال، 2843 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بعد يوم من الإبلاغ عن 5388 حالة، وهو ثالث أعلى مستوى منذ بدء الوباء، بينما ارتفع عدد حالات دخول المستشفى بشكل حاد في الشهر الماضي، من 242 في 19 يونيو إلى 913، وفي أحدث تقرير تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة جديدة يوم أمس.

وتُظهر بيانات وزارة الصحة بالولاية، أن 36% فقط من سكان لويزيانا مُلقحين بالكامل، وعلى الصعيد الوطني، تلقى 56.3% من الأمريكيين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال وارنر توماس، الرئيس والمدير التنفيذي لنظام أوكينسر الصحي الذي يخدم لويزيانا وميسيسيبي، إن معدل التطعيم شهد زيادة بنسبة 10% إلى 15% في الأشخاص الذين يسعون للتطعيم خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين.

يذكر أن ولايات الجنوب، بما فيها أركنسا وألاباما ولويزيانا وتينيسي، بدأت تبرز كنقطة ساخنة مثيرة للقلق، بسبب المتحور «دلتا» شديد العدوى، والمواقف المتساهلة أو المقاومة تجاه التطعيمات، بحسب مسؤولي الصحة العامة.