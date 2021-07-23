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عاجل.. 51 قتيلا أحدث حصيلة لضحايا فيضانات الصين

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محمد حسن عامر
11:20 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
فيضانات الصين

فيضانات الصين

ذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ فليل، أن عدد القتلى في فيضانات الصين المدمرة ارتفع إلى 51 شخصا، في أسوا موجة فيضانات تواجه البلاد منذ نحو 1000 عام، والتي أدت إلى رفع حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، وتدخل الجيش الصيني لتفجير أحد السدود، وانفجار سدين آخرين وذلك للحد من خطورة الفيضانات.

ويتعرض إقليم خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع، في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.

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