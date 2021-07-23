عاجل.. 51 قتيلا أحدث حصيلة لضحايا فيضانات الصين

ذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ فليل، أن عدد القتلى في فيضانات الصين المدمرة ارتفع إلى 51 شخصا، في أسوا موجة فيضانات تواجه البلاد منذ نحو 1000 عام، والتي أدت إلى رفع حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، وتدخل الجيش الصيني لتفجير أحد السدود، وانفجار سدين آخرين وذلك للحد من خطورة الفيضانات.

ويتعرض إقليم خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع، في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.