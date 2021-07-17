أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم.. تباين الآراء حول امتحان الكيمياء

شهدت أخبار الثانوية العامة 2021، اليوم، عدة أحداث، تمثلت في تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، حيث أكّدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، أنَّ الأسئلة التي تمّ تداولها قبل بدء الامتحان، غير صحيحة، موضحة أنَّ هناك تتبع يومي لجميع صفحات الغش الإلكتروني لإغلاقها.

أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم.. لا تسريب لأجزاء من أسئلة امتحان الكيمياء قبل بدايته

وحسب بيان عاجل لوزارة التربية والتعليم، تضمنت أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم، توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث أكّدت وزارة التعليم أنَّ هناك إلتزام كامل من قبل الطلاب بارتداء الكمامات، داخل اللجان الامتحانية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنه تم تسكين 20 طالبًا بكل لجنة لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب.

أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم.. تسكين 20 طالبًا بكل لجنة امتحانية للوقاية من كورونا

وتباين آراء الآلاف من طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة، خلال اخبار الثانوية العامة 2021 اليوم، حول صعوبة وسهولة امتحان مادة الكيمياء، مؤكّدين أنَّ الامتحان ليس سهلًا، وكان هناك بعض الأسئلة في مستوى الطالب المتميز، موضحين أنَّ جميع أسئلة امتحان الكيمياء اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، كما أن العديد من أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب فوق المتوسط.

اخبار الثانوية العامة 2021 اليوم: طلاب الشعبة العلمية يؤكدون أسئلة امتحان الكيمياء تعتمد على الفهم

وأكّد أحمد عبدالحميد، أحد طلاب الثانوية العامة بأحد لجان مدارس محافظة الجيزة، خلال حديثه عن أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم، لـ«الوطن»، أنَّ امتحان مادة الكيمياء جاء في مستوى الطلاب المتميز، وأن جميع أسئلة الامتحان اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، كما أن هناك بعض الأسئلة جاءت صعبة وغير سهلة، مشيرًا إلى أنَّ الامتحان يحمل جزئيات صعبة جدًا وأخرى سهلة.

أخبار الثانوية العامة 2021 اليوم: امتحان الكيمياء يحمل جزئيات صعبة وأخرى سهلة

فيما أوضحت أميرة حسين، أحد طلاب الثانوية العامة بأحد لجان مدارس محافظة القاهرة، أنَّ اخبار الثانوية العامة 2021 اليوم، تمثلت في تواجد بعض الأسئلة الصعبة في امتحان الكيمياء، كما أنَّ هناك بعض الأسئلة السهلة، لافتة إلى أنَّ جميع امتحانات الشعبة العلمية جاءت صعبة.

ومن جهته، أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أنَّه لن ينجح أى طالب تمّ تحرير محضر غش له، مشيرًا إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.