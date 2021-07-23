بغرض السرقة.. ضبط المتهم بواقعة مقتل سائق في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها «عيار ناري» بدائرة المركز، وعقب ذلك حضر «تاجر دواجن، شقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة»، وأقرا بأن المجني عليه يعمل سائق طرفهما بسيارة ربع نقل ملك أحدهما، وأن المجني عليه «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأصل إقامته بأسيوط».

وأضاف أنه عقب خروج المجني عليه بالسيارة لإحضار حمولة دواجن وبحوزته مبلغ مالي، فوجئا بغلق هاتفه وانقطاع الاتصال به فقاما للبحث عنه والعثور على السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على فرد محلي، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «تاجر دواجن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأصل إقامته بمحافظة سوهاج»، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «مبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، فعقد العزم على قتل المجني عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظرا لطبيعة عملهما بذات النشاط التجاري، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده، وقيامه بانتظاره واستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيارا ناريا من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه ومتطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.