«الداخلية» تكرم 4 من لاعبي اتحاد الشرطة لنتائجهم ببطولة فزاع الدولية

كرمت وزارة الداخلية 4 من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي «رفع أثقال معاقين» لنتائجهم ببطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال التي أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة، وهم كلاً من:

-اللاعبة أماني إبراهيم الدسوقي، لحصولها على المركز الأول لوزن 86 كيلو جرام، والميدالية الذهبية.

- اللاعبة أمل محمود حنفي، لحصولها على المركز الرابع لوزن 79 كيلو جرام.

- اللاعب محمود محمد صبري، لحصوله على المركز الخامس لوزن 72 كيلو جرام.

- اللاعبة جيهان جلال حسن، لحصولها على المركز العاشر لوزن 79 كيلو جرام.

هذا وقد تأهل اللاعبين الأربعة المشار إليهم إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2021م.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كل أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانا برسالة الرياضة السامية وتقديرا لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسؤولية.