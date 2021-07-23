شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى، الرايات الحمراء، لتحذير الزائرين من خطورة النزول لمياه البحر، والالتزام بكافة التعليمات التي وضعتها إدارة السياحة والمصايف، منعاً لحدوث حالات غرق.

ومع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، مشيرة إلى تواجد عمال أبراج المراقبة والغطاسين على الشواطئ.

شواطئ الإسكندرية تستعين بمعدات «جيت سكي»

واستعانت شواطئ الإسكندرية، بمعدات «جيت سكي» للمساعدة في عمليات الإنقاذ السريع، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة، مع منع نزول البدالات نهائياً في الشواطئ لمنع غرق المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، خاصة في الشواطئ التي شهدت حالات غرق في أيام العيد الثلاثة الماضية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية غرق 3 مصطافين، خلال أيام عيد الأضحى، الأمر الذي بدل فرحة العيد بحزن على فقد الأحباء، وحول بهجة التنزه إلى ألم ومرارة.