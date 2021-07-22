تفاصيل غرق 3 شبان في الإسكندرية خلال ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية غرق 3 مصطافين خلال ثالث أيام عيد الأضحى، اليوم الخميس، الأمر الذي بدل فرحة العيد بحزن على فقد الأحباء، وحول بهجة التنزه إلى ألم ومرارة فقدان رفيق الحياة بالنسبة لأهالي الشباب الذين لقوا مصرعهم في مياه البحر المتوسط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل حالات الغرق الثلاثة التي وقعت في 3 شواطئ مختلفة، أحدهم شرق الإسكندرية، و2 منهم غرب المدينة، وبالتحديد في شواطئ منطقة العجمي، التي تشهد أكبر قدر من حالات الغرق في الإسكندرية.

غريق شاطئ «الزهراء»: شاب من حلوان

وبرزت أحدث حالات الغرق لشاب يدعى «مصعب سامي سيد الشيخ»، يبلغ من العمر 25 سنة، من أبناء حلوان، حيث غرق في شاطئ «الزهراء» بمنطقة الهانوڤيل بالعجمي، في حدود الثانية ظهراً، حيث يتم تكثيف عمليات البحث عن جثته، لانتشالها في أسرع وقت ممكن.

غرق طفل في شاطئ الهانوفيل

وفي ذات المنطقة، وبالتحديد داخل شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يُدعى «زياد أحمد إبراهيم النجار»، يبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بعدما اتجه إلى العوم فجر اليوم، في ظل عدم وجود عمال الإنقاذ في الشواطئ.

ودفع فريق «غواصين الخير» بعدد من الغواصين المتطوعين، لمساعدة رجال الإنقاذ النهري ومسؤولي الإنقاذ بالشاطئ، في البحث عن جثة الطفل وانتشالها في أسرع وقت.

مصرع شاب غرقا في شاطئ «إسحاق حلمي»

جاء غرق الطفل في شاطئ الهانوفيل في الوقت الذي تمكنت قوات فيه الإنقاذ النهري، برفقة 12 من فريق غواصين الخير، بعد ظهر اليوم، من انتشال غريق آخر، غرق في شاطئ «إسحاق حلمي»، والذي يعرف بمسمى «غريق عيد الأضحى»، حيث لقي مصرعه غرقاً مساء ثاني أيام العيد، في منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية.

ولقي الشاب «أحمد عياد»، 18 سنة، مصرعه مساء أمس الأربعاء، بعد أن جرفته الأمواج، في الوقت الذي تشهد فيه شواطئ الإسكندرية توافد آلاف المواطنين من أجل الاستمتاع بأجوائها خلال أيام عيد الأضحى.

وتمكن الغواصين من العثور على جثمانه بعد قرابة 15 ساعة، بقت جثته في المياه، حيث كثف فريق «غواصين الخير» عمليات البحث، بعدما اتجهوا إلى موقع الحادث، بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قائد الفريق، للمشاركة في أعمال البحث وانتشال جثته سريعاً.